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Явка в 2 турі виборів 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували

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Українці зробили свій вибір - фото 1
Українці зробили свій вибір / maximum.fm

Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори президента 2019 у другому турі та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!

Другий тур виборів президента 2019 в Україні завершилися. О 20-й годині всі дільниці зачинилися і виборчі комісії розпочали підрахунок голосів. ЦВК вже підбила підсумки, скільки українців проголосували в другому турі.

Це цікаво: Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00

Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон (номери округів)

Явка на виборах (%)
Вінницька область (11 - 18) 66,2
Волинська область (19 - 23) 65,08
Дніпропетровська область (24 - 40) 65,52
Донецька область (41 - 61) 56,34
Житомирська область (62 - 67) 62,17
Закарпатська область (68 - 73) 40,32
Запорізька область (74 - 82)
Івано-Франківська область (83 - 89) 56,87
Київська область (90 - 98)
Кіровоградська область (99 - 103) 61,29
Луганська область (104 - 114) 60,58
Львівська область (115 - 126) 67,49
Миколаївська область (127 - 132) 63,61
Одеська область (133 - 143) 56,93
Полтавська область (144 - 151) 65,12
Рівненська область (152 - 156) 61,17
Сумська область (157 - 162) 63,43
Тернопільська область (163 - 167) 62,51
Харківська область (168 - 181) 64,26
Херсонська область (182 - 186) 58,06
Хмельницька область (187 - 193) 60,61
Черкаська область (194 - 200) 60,74
Чернівецька область (201 - 204) 52,94
Чернігівська область (205 - 210) 61,89
м.Київ (211 - 223) 65,71

Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні склала 59,48%.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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