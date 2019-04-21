Явка в 2 турі виборів 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували

Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори президента 2019 у другому турі та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!

Другий тур виборів президента 2019 в Україні завершилися. О 20-й годині всі дільниці зачинилися і виборчі комісії розпочали підрахунок голосів. ЦВК вже підбила підсумки, скільки українців проголосували в другому турі.

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Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон (номери округів) Явка на виборах (%) Вінницька область (11 - 18) 66,2 Волинська область (19 - 23) 65,08 Дніпропетровська область (24 - 40) 65,52 Донецька область (41 - 61) 56,34 Житомирська область (62 - 67) 62,17 Закарпатська область (68 - 73) 40,32 Запорізька область (74 - 82) Івано-Франківська область (83 - 89) 56,87 Київська область (90 - 98) Кіровоградська область (99 - 103) 61,29 Луганська область (104 - 114) 60,58 Львівська область (115 - 126) 67,49 Миколаївська область (127 - 132) 63,61 Одеська область (133 - 143) 56,93 Полтавська область (144 - 151) 65,12 Рівненська область (152 - 156) 61,17 Сумська область (157 - 162) 63,43 Тернопільська область (163 - 167) 62,51 Харківська область (168 - 181) 64,26 Херсонська область (182 - 186) 58,06 Хмельницька область (187 - 193) 60,61 Черкаська область (194 - 200) 60,74 Чернівецька область (201 - 204) 52,94 Чернігівська область (205 - 210) 61,89 м.Київ (211 - 223) 65,71

Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні склала 59,48%.

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