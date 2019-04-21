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Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Екзит-пол 2 тур виборів президента 2019 онлайн: результати станом на 18:00

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Результати екзит-полів

Вибори президента України 2019 завершилися: виборчі дільниці зачинилися, тож екзит-пол оприлюднив перші підсумки голосування. Дізнайтеся результати другого туру!

Екзит-пол – це соціологічне опитування виборців, яке проводять на виході з дільниць у день голосування. Отримані дані дозволяють соціологам спрогнозувати результати виборів президента України до оголошення офіційних підсумків від ЦВК.

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Національний екзит-пол шляхом таємного голосування провели три авторитетні соціологічні компанії: фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології та Центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Результати екзит-полу: хто перемагає станом на 18:00

Кандидат Результат %
Володимир Зеленський 73,2
Петро Порошенко 25,3
Зіпсований бюлетень 1,5

У рамках дослідження станом на 18 годину опитали 13 600 респондентів на 300 виборчих дільницях (крім спеціальних дільниць – лікарні, тюрми, військові частини, закордонні дільниці та за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна для України в цілому й для її 4 регіонів (Захід, Центр, Схід, Південь). Статистична похибка не перевищує 2%.

Онлайн трансляція оголошення результатів екзит-полу:

Отож, за даними голосування станом на 18 годину на виборах перемагає Володимир Зеленський. Він отримав найбільшу підтримку у всіх регіонах України: на Заході 57,0% на 41,3%, у Центрі 70,3% на 28%, на Сході87,7% на 11,2%, а на Півдні 85,4% на 13,4%.

Наголосимо, що це попередні результати виборів, а остаточний екзит-пол оголосять о 22:00. ЦВК оприлюднить офіційні дані через кілька днів.

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Результати екзит-полів

Важливо, що Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 не залежний від жодної політсили і здійснюється за фінансової підтримки міжнародних донорів: Програми сприяння громадській активності "Долучайся!" (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду "Відродження" та Посольства Канади в Україні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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