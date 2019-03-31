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Явка на виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували
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Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори президента 2019 та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!
Вибори президента 2019 в Україні завершилися. О 20-й годині всі дільниці зачинилися і виборчі комісії розпочали підрахунок голосів. Тим часом ЦВК вже підбила підсумки, скільки українців проголосували в першому турі.
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За підсумковими даними, загальна явка виборців на всіх 199 територіальних виборчих округах становить 63,5%. Найбільша активність зафіксована у Києві та Волинській області. Найменше ж виборців з'явилися на дільницях Закарпаття.
Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:
|Регіон (номери округів)
|
Явка на виборах (%)
|Вінницька область (11 - 18)
|66,11
|Волинська область (19 - 23)
|68,33
|Дніпропетровська область (24 - 40)
|66,35
|Донецька область (41 - 61)
|59,13
|Житомирська область (62 - 67)
|65,65
|Закарпатська область (68 - 73)
|45,3
|Запорізька область (74 - 82)
|64,41
|Івано-Франківська область (83 - 89)
|60,71
|Київська область (90 - 98)
|66,19
|Кіровоградська область (99 - 103)
|62,43
|Луганська область (104 - 114)
|56,76
|Львівська область (115 - 126)
|68,65
|Миколаївська область (127 - 132)
|60,63
|Одеська область (133 - 143)
|58,69
|Полтавська область (144 - 151)
|65,84
|Рівненська область (152 - 156)
|64,93
|Сумська область (157 - 162)
|64,46
|Тернопільська область (163 - 167)
|65,99
|Харківська область (168 - 181)
|64,63
|Херсонська область (182 - 186)
|57,73
|Хмельницька область (187 - 193)
|65,08
|Черкаська область (194 - 200)
|63,17
|Чернівецька область (201 - 204)
|54,43
|Чернігівська область (205 - 210)
|65,61
|м.Київ (211 - 223)
|68,14
Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні склала 59,48%.
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