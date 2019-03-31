Явка на виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували

Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори президента 2019 та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!

Вибори президента 2019 в Україні завершилися. О 20-й годині всі дільниці зачинилися і виборчі комісії розпочали підрахунок голосів. Тим часом ЦВК вже підбила підсумки, скільки українців проголосували в першому турі.

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За підсумковими даними, загальна явка виборців на всіх 199 територіальних виборчих округах становить 63,5%. Найбільша активність зафіксована у Києві та Волинській області. Найменше ж виборців з'явилися на дільницях Закарпаття.

Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон (номери округів) Явка на виборах (%) Вінницька область (11 - 18) 66,11 Волинська область (19 - 23) 68,33 Дніпропетровська область (24 - 40) 66,35 Донецька область (41 - 61) 59,13 Житомирська область (62 - 67) 65,65 Закарпатська область (68 - 73) 45,3 Запорізька область (74 - 82) 64,41 Івано-Франківська область (83 - 89) 60,71 Київська область (90 - 98) 66,19 Кіровоградська область (99 - 103) 62,43 Луганська область (104 - 114) 56,76 Львівська область (115 - 126) 68,65 Миколаївська область (127 - 132) 60,63 Одеська область (133 - 143) 58,69 Полтавська область (144 - 151) 65,84 Рівненська область (152 - 156) 64,93 Сумська область (157 - 162) 64,46 Тернопільська область (163 - 167) 65,99 Харківська область (168 - 181) 64,63 Херсонська область (182 - 186) 57,73 Хмельницька область (187 - 193) 65,08 Черкаська область (194 - 200) 63,17 Чернівецька область (201 - 204) 54,43 Чернігівська область (205 - 210) 65,61 м.Київ (211 - 223) 68,14

Зазначимо, що на позачергових президентських виборах 2014 явка виборців по Україні склала 59,48%.

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