Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Явка на парламентських виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували

  • 199
Українці зробили свій вибір - фото 1
Українці зробили свій вибір

Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори до парламенту 2019 та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!

В Україні тривають позачергові парламентських виборів 2019. Станом на 15.00 дані надіслав 181 територіальний виборчий округ.

І ще: На Разумкова "напали" на виборчій дільниці: перші деталі

Відповідні дані розміщені на табло у прес-центрі Центральної виборчої комісії.

Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон (номери округів)

Явка на виборах (%)
Вінницька область (11 - 18) 18,68
Волинська область (19 - 23) 15,77
Дніпропетровська область (24 - 40) 22,38
Донецька область (41 - 61) 21,68
Житомирська область (62 - 67) 19,40
Закарпатська область (68 - 73) 12,32
Запорізька область (74 - 82) 22,83
Івано-Франківська область (83 - 89) 13,07
Київська область (90 - 98) 19,46
Кіровоградська область (99 - 103) 23,61
Луганська область (104 - 114) 25,45
Львівська область (115 - 126) 16,19
Миколаївська область (127 - 132) 20,72
Одеська область (133 - 143) 18,43
Полтавська область (144 - 151) 23,25
Рівненська область (152 - 156) 16,19
Сумська область (157 - 162) 20,46
Тернопільська область (163 - 167) 15,25
Харківська область (168 - 181) 21,74
Херсонська область (182 - 186) 21,72
Хмельницька область (187 - 193) 20,48
Черкаська область (194 - 200) 22,36
Чернівецька область (201 - 204) 12,21
Чернігівська область (205 - 210) 22,57
м.Київ (211 - 223) 16,63

Зазначимо, усі виборчі дільниці, створені на території України для голосування на позачергових парламентських виборах, працюють у штатному режимі.

Читайте також: Зафіксовано першу спробу фальсифікації виборів (фотофакт)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Прізвище кандидата в нардепи чи вигадане слово? ТЕСТ до парламентських виборів
  • 17 липня, 14:33
  • 679
Карти, гроші та два стволи: як змінилися актори культового фільму
  • 18 липня, 18:51
  • 612
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1624156
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна