Явка на парламентських виборах 2019: дані ЦВК, скільки українців проголосували

Центральна виборча комісія підрахувала, скільки українців прийшли на вибори до парламенту 2019 та взяли участь у голосуванні. Дізнайтеся, яка остаточна явка виборців!

В Україні тривають позачергові парламентських виборів 2019. Станом на 15.00 дані надіслав 181 територіальний виборчий округ.

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Відповідні дані розміщені на табло у прес-центрі Центральної виборчої комісії.

Ось повні відомості ЦВК, як пройшло голосування:

Регіон (номери округів) Явка на виборах (%) Вінницька область (11 - 18) 18,68 Волинська область (19 - 23) 15,77 Дніпропетровська область (24 - 40) 22,38 Донецька область (41 - 61) 21,68 Житомирська область (62 - 67) 19,40 Закарпатська область (68 - 73) 12,32 Запорізька область (74 - 82) 22,83 Івано-Франківська область (83 - 89) 13,07 Київська область (90 - 98) 19,46 Кіровоградська область (99 - 103) 23,61 Луганська область (104 - 114) 25,45 Львівська область (115 - 126) 16,19 Миколаївська область (127 - 132) 20,72 Одеська область (133 - 143) 18,43 Полтавська область (144 - 151) 23,25 Рівненська область (152 - 156) 16,19 Сумська область (157 - 162) 20,46 Тернопільська область (163 - 167) 15,25 Харківська область (168 - 181) 21,74 Херсонська область (182 - 186) 21,72 Хмельницька область (187 - 193) 20,48 Черкаська область (194 - 200) 22,36 Чернівецька область (201 - 204) 12,21 Чернігівська область (205 - 210) 22,57 м.Київ (211 - 223) 16,63

Зазначимо, усі виборчі дільниці, створені на території України для голосування на позачергових парламентських виборах, працюють у штатному режимі.

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