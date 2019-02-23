Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Оскар 2019

Яскравий настрій: Каньє Вест зробив оригінальну зачіску

  • 15
Папараці підловили репера Каньє Веста - фото 1
Папараці підловили репера Каньє Веста / dailymail

Не тільки Кім Кардашян любить експериментувати з довжиною і кольором волосся, а й її чоловік Каньє Вест, який вчора теж продемонстрував незвичайний образ. Папараці підловили репера з різнокольоровим волоссям.

Нову зачіску Каньє зробив вчора перед важливою зустріччю з партнерами. Тепер на його голові п'ять різних кольорів – рожевий, помаранчевий, зелений, блакитний і бузковий.

До слова: Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото

До слова, модні і оригінальні стрижки – улюблений "пунктик" реперв. Він щодня платить близько 500 доларів своєму перукарю Ібну Джасперу, з яким працює вже близько 20 років. Стиліст робить Весту різні процедури, стрижки і фарбування. За словами Ібна, останнім часом кольори для зачіски вибирає не Каньє, а його дочка Норт, саме тому на його волоссі часто переважають рожевий і бузковий.

Новий образ репера - фото 309488
Новий образ репера
Новий образ репера - фото 309489
Новий образ репера
Новий образ репера - фото 309487
Новий образ репера

Читайте також: Зваблива Ірина Шейк здивувала образом з 60-х

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
  • 21 лютого, 18:00
  • 685
Тоді і зараз: як змінилися найвідоміші українські зірки за час своєї кар'єри
  • 21 лютого, 11:55
  • 1473
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1479
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз