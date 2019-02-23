Яскравий настрій: Каньє Вест зробив оригінальну зачіску

Не тільки Кім Кардашян любить експериментувати з довжиною і кольором волосся, а й її чоловік Каньє Вест, який вчора теж продемонстрував незвичайний образ. Папараці підловили репера з різнокольоровим волоссям.

Нову зачіску Каньє зробив вчора перед важливою зустріччю з партнерами. Тепер на його голові п'ять різних кольорів – рожевий, помаранчевий, зелений, блакитний і бузковий.

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До слова, модні і оригінальні стрижки – улюблений "пунктик" реперв. Він щодня платить близько 500 доларів своєму перукарю Ібну Джасперу, з яким працює вже близько 20 років. Стиліст робить Весту різні процедури, стрижки і фарбування. За словами Ібна, останнім часом кольори для зачіски вибирає не Каньє, а його дочка Норт, саме тому на його волоссі часто переважають рожевий і бузковий.

Новий образ репера

Новий образ репера

Новий образ репера

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