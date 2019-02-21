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Модні чоловічі стрижки 2019: найкращі зачіски для чоловіків у фото
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Як постригтися чоловікові: читай про найкращі чоловічі стрижки та тренди 2019 року в щотижневій стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Зібрали для тебе модні зачіски для волосся різної довжини!
Чоловіча стрижка вже давно є важливим аспектом зовнішнього вигляду, адже зачіска – це невід'ємний елемент обраного стилю і характеру сучасного чоловіка. У 2019 році для чоловіків модні стрижки різної форми і довжини: класичні, дуже короткі і довгі, з чіткими контурами або злегка розпатлані, з текстурними пасмами або ж з геометричним чубом.
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Тисни на пункт, який тебе цікавить, і переходь до потрібного тобі розділу:
- Короткі стрижки для чоловіків
- Стильні чоловічі стрижки для середнього волосся
- Модні чоловічі стрижки з подовженим волоссям
Для того щоб визначитися зі стилем на найближчий сезон, можна підгледіти образи, створені стилістами або ж надихнутися ідеєю, гортаючи стрічку у соцмережах. Вибираючи нову зачіску, враховуй будову черепа, швидкість і напрямок росту волосся, а також загальний стиль і спосіб життя.
Короткі чоловічі стрижки
Бокс і напівбокс
Зачіска, яка уже впродовж багатьох років користується величезною популярністю через свою універсальність. Це коротка чоловіча стрижка, яка передбачає довжину волосся до 3 см. При цьому волосся у скроневих зонах і на потилиці коротше, а на маківці довше. У разі необхідності офіційного зовнішнього вигляду – акуратно зачісуй і ховай всі нерівності. У неформальній обстановці – дай волю волоссю, все і так буде виглядати відмінно.
У 2019 році актуально поєднувати стрижку бокс і напівбокс з об'ємною бородою.
Кроп (Сrop)
Коротка стрижка з чубом, яка буде на піку популярності у 2019 році. Вона може мати чітку окантовку або поєднуватися з фейдінгом (практично відсутня окантовка). Найбільш ефектно виглядає кроп з рівним або асиметричним чубом на гладкому знебарвленому волоссі. Однак цьогорічний тренд – текстурований кроп з рваними пасмами у стилі гранж або поєднання рівної і гладкої потилиці з рваним чубом.
Стильні чоловічі стрижки для
середнього волосся
Канадка
Ця зачіска передбачає коротке волосся по всій довжині, однак тут головний акцент – подовжений чуб. Стрижка канадка виглядає цілком ефектно, якщо її доповнити об'ємом біля коріння волосся. Також укладати цю модну стрижку можна за допомогою засобів стайлінгу та зачісувати волосся назад.
Основна модна тенденція 2019 чоловічих стрижок – це текстура. Не допускай того, щоб твоя зачіска виглядала прилизаною і манірною. Додай недбалості.
Британка
Стрижка середньої довжини, особливістю якої є коротке волосся на скронях і подовжені пасма на потилиці і маківці. Різниця у довженні волосся невелика, тому важливо, щоб перехід був виконаний плавно, що придасть твоєму образу індивідуальності.
Відмінно така зачіска буде личити чоловікам з кудрявою шевелюрою або з волоссям, що в’ється.
Модні чоловічі стрижки
з подовженим волоссям
Андеркат (Undercut)
Такий варіант передбачає поголене коротке волосся у зоні скронь і потилиці, і довгі пасма зверху. Ця зачіска стане хорошим рішенням для власників тонкого і прямого волосся. А от чоловікам з кучерявим волоссям краще утриматися від цієї стрижки. Найефектніше ця зачіска виглядає, коли у чоловіка густе волосся.
Сьогодні актуально комбінувати стрижку андеркат з поголеними скронями і поголеними зонами потилиці. На базі подібних зачісок стилісти створюють найрізноманітніші візерунки на волоссі.
Боб
Цю класичну стрижку виконують на коротке волосся, яка у сучасній інтерпретації, може доповнюватися додатковим градуюванням. Градуювання – це метод стрижки волосся, у процесі якого майстер вистригає під певним кутом у результаті виходить гарний перепад або багатоступеневий зріз волосся. Сучасна стрижка Боб може бути злегка подовженою. Однак тут важливо дотримуватися всіх правил асиметрії. Якщо ти хочеш створити яскравий образ, то зверни увагу на подовженустрижку з круглим об'ємним чубом, щоб він опускався трохи нижче за лінію брів.
Чоловічі стрижки з пучком
Популярною стрижкою для чоловіків, які мають довге волосся, є зачіска з пуском, яка створюється дуже просто і при цьому виглядає доволі ефектно. Щоб додати оригінальності у таку стрижку рекомендується вибрити волосся у скроневій зоні. Так ти будеш виглядати ще стильніше.
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