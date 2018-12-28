Яскраві ялинки, зроблені своїми руками

З кожним роком все більше людей відмовляються від придбання живих ялинок на Новий рік. І ось ідеї, чим можна замінити лісових красунь.

Відмова від живої ялинки – це і боротьба за екологію, і просто небажання прибирати голки. Тому все більш популярними стають креативні ялинки, зроблені своїми руками.

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Все менше часу залишається до Нового року, а значить треба задуматися, як і чим прикрасити свою квартиру під час свят. Головна гостя в заповітну ніч – це красива ялинка. І якщо у вас немає можливості або бажання купувати більшу, живу ялинку, пропонуємо вам геніальні ідеї, як зробити новорічну ялинку своїми руками. Ось кілька прикладів таких ялинок.

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