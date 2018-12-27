Привітання з Новим роком 2019 в прозі: побажання своїми словами

Привітання з Новим роком 2019 в прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві новорічні побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити близьких.

Проза – чудовий варіант для привітання з Новим роком 2019, адже поздоровлення своїми словами особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні.

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Нехай 2019 рік таким же яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким же гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб 2019-й подарував багато приводів для радості і щасливих моментів. Нехай збудуться найзаповітніші бажання і у всіх справах вас супроводжує удача! Залиште всі негаразди позаду і в цю новорічну ніч повірте в диво, воно обов'язково збудеться!

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З прийдешнім Новим роком! Нехай життя іскриться, як повний келих смачного шампанського. Нехай здоров'я міцним, як п'ятизірковий коньяк. Бажаю тобі у 2019 році, щоби "зелених" в гаманці було більше, ніж голок на новорічній ялинці. На душі хай буде тепло і затишно, як у мороз біля каміна. Благополуччя і радості майбутньому році!

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Радісно б'ють куранти і стукають серця в очікуванні чудес, веселе свято виблискує новорічними вогниками, салютами та бризками шампанського. Нехай атмосфера свята, надії, радості буде з вами весь рік, нехай щастя переповнює думки і почуття, а здоров'я дасть можливість здійснити всі мрії. Зі святом, з Новим роком!

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Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну казку. Нехай в ній весь 2019 рік панують душевний спокій, затишок та іскриста радість. Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі проблеми і негаразди залишаться в році, що минає. З Новим роком!

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Відмінного здоров'я вам в Новому році! Нехай ноги будуть сильнішими, щоб пройти нові кілометри, руки – міцнішими, щоб утримати нові призи, голова – відчайдушнішою, щоб укритися лавровим вінцем. І тільки серце нехай залишається тим самим – гарячим!

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З наступаючим Новим роком! Як тільки він переступить поріг нашого будинку, все буде абсолютно по-новому. Бажаю вам нового щастя, нових грошей, нової удачі і нових вдалих проектів! Нехай залишаються старими тільки рідні, кохані і друзі!

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Нехай в Новому році дні проходять так само яскраво і весело, як новорічні! Неприємності тануть самі собою, як сніг на долоньках! Нехай все загадане під урочистий бій курантів здійсниться, а Дід Мороз, навіть зимуючи на Північному полюсі, виконує бажання всі 365 днів! З наступаючим!

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Найсміливіші мрії нехай збудуться саме під цей бій курантів, а запальна ейфорія свята залишиться з тобою надовго! Нехай в Новому році в твоєму житті з'явиться все, чого не вистачає для щастя – люди навколо стануть більш дружелюбними, світ – яскравішим, справи – легшими, дружба – міцнішою, любов – сильнішою. Нехай серце співає, творить і любить!

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Нехай у Новому Році життя буде багатим на незабутні враження, хай мрії збуваються, сяють на обличчях посмішки, очі світяться щастям! Нехай в душі буде більше добра! Здоров’я, любові, взаєморозуміння, радості, достатку, подорожей і хороших подій. Нехай 2019-й дарує тільки найкраще!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, що все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір осяюють феєрверки успіху, а доля регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!

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Нехай у вашому житті завжди буде місце любові і новим звершенням! Нехай думки будуть легкими і чистими, як перший сніг, а неприємності, якщо і будуть, то такі короткі, як зміна Старого року – Новим!

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У новорічну ніч, коли знову кличуть до столу куранти, з келихом іскристого шампанського, але з ясним розумом і чіткими планами, загадайте свої бажання. Нехай вони всі обов'язково здійсняться! Нехай Новий рік буде ласкавим і щедрим, пробачить всі ваші промахи в році, що минає, подарує здоров'я, мудрість і натхнення все виправити, досягти, зробити!

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З Новим роком! Нехай у тебе буде стільки грошей, скільки випаде пухнастого білого снігу цієї зими, стільки вірних друзів, скільки зірок на сяючому небосхилі, стільки нових вражень, скільки прикрас на всіх святкових ялинках світу!

Веселих свят!

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Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі і відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і благополуччя. Отримуй задоволення від кожної хвилини в 2019-му!

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З Новим роком! Бажаю товстого гаманця і стрункої фігури. Будь багатим, як Буратіно, сміливим, як Артемон, романтичний і мрійливий, як П’єро, веселий, як Арлекіно і мудрий, як Тортила. Нехай цей рік подарує тобі золотий ключик від заповітної мрії!

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У Новому році бажаю скуштувати дивовижне шампанське радості, відчути смак неймовірних страв задоволення і успіху, насолодитися смачною любов'ю і не впасти обличчям ні в салат буднів, ні в замети обов'язків від повного сп'яніння щастям!

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Вітаю тебе з веселим святом – Новим роком. Бажаю, щоб в цю ніч всі дрібні і великі неприємності проходили повз: пробка від шампанського – повз світилиник, кіт – повз ялинку, а лице – мимо салату "Олів'є"!

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Бажаю, щоб в прийдешньому році, підробленою була тільки ватяна борода у Дідуся Мороза. А все інше – любов, дружба, взаєморозуміння і, звичайно ж, подарунки під ялинкою були справжніми. З Новим щастям!

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Вітаю з Новим роком! Нехай завжди вдається дивитися тверезо на життя, але в той же час бути сп'янілим від щастя. Бажаю, щоб шампанське змило минулі образи і печалі, а в Новому році щоб було стільки удачі і веселощів, скільки горошин в найбільшій мисці Олів'є!

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Проводжаючи рік Собаки, давайте скажемо йому спасибі за вірність і дружбу, за ласку і службу. На зміну їй приходить Свинка, якій теж не чужі ці позитивні якості. Так нехай же новий символ року 2019 допоможе нам розкопати, як "трюфелі", наші приховані таланти, наповнить гаманці дзвінкими монетами, а душу – яскравими емоціями!

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Бажаю в Новому році всім міцної печінки і внутрішнього навігатора, щоб точно знати, як ви прийшли туди, де прокинулися ;)

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Поздоровлення для друга

Друже, з Новим роком! Спішу повідомити, що для того, аби підтримувати себе у формі, МОЗ рекомендує мати в аптечці пачку любові, упаковку пристрасті, флакончик радості і тюбик почуття гумору. Нехай Дід Мороз подарує тобі річний запас цих препаратів, а ти не забувай вчасно їх приймати.

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Дорогий друже! Нехай Новий Рік увійде в твоє життя бризками шампанського, розіллє повноводні річки любові, наповнить блискучі озера щастя, сколихне безкрає море успіху і занурить в неосяжний океан здоров'я. 2019-й навіть не підозрює, як йому пощастило ... адже він буде в твоїй компанії!

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Теплі слова для подруги

Дорога подруго, нехай чарівне свято Новий рік закрутить тебе в нескінченному хороводі успішних днів, щирих посмішок, закоханих поглядів, радісних емоцій, нехай подарує тобі нові мрії і сили, щоб її втілити, нехай збереже красу і здоров'я, примножить таланти і подарує справжнє жіноче щастя!

Прикольна вітальна картинка

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Скоро Новий 2019 рік вступить в свої права. Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих посмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим!

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Бажаю тобі в Новому році стати хронічним щасливчиком, грошовим магнітом і фонтаном енергії. Нехай всі справи вирішуються без жодних перешкод, а всі проблеми зникають на твоєму шляху. З новим щастям!

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Вітаю з Новим роком! Міцного, як йорданські морози, здоров'я, високої, як київська ялинка, зарплати, та іскристого, як святкове шампанське, настрою. Нехай любов, багатство і удача назавжди оселяться у твоєму домі, а проблеми і печалі ніколи не зможуть знайти до нього дорогу.

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Бажаю в Новому році казкового настрою, мільйон посмішок, щоб навколо були тільки вірні друзі, щоб збулися всі мрії. Нехай рідні люди дарують радість, а невдачі обходять стороною. А також бажаю миру, добра, здоров'я і щастя, адже це найголовніше. З Новим Роком!

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Нехай чарівниця Зима зіткає для тебе гладку білосніжну дорогу в 2019-й, а символ Нового року – Земляна Свинка – розфарбує його різнокольоровими подіями, яскравими зустрічами, блискучими досягненнями, дзвінкою радістю, шаленими веселощами і фантастичним багатством. Веселих свят!

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Новий рік – це час здійснення бажань, надій і яскравих вражень! Бажаємо, щоб ці чарівні відчуття не покидали вас весь прийдешній рік! Нехай разом з його новим символом – Жовтою Земляною Свинею – під бій курантів у ваш будинок постукають радість, затишок і казкова любов!

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У Новому році бажаю тобі феєричного успіху у всіх сферах життя. Щоб щастя було твоїм постійним другом, а любов – вірною подругою. Нехай здоров'я міцнішає з кожним днем, а негаразди зникають, як сніжинки на долоньках.

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У сніжинок, якими красивими б вони не були, є така властивість – танути на долоні за лічені секунди. Так, краса, створена природою, дуже легко руйнується і назавжди зникає. А нам би хотілося побажати, щоб щастя, яке ви знайдете в Новому році, ніколи не розтануло, а стало вашим постійним супутником і вірним другом на довгі роки!

Щасливого нового року

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З прийдешнім, дорогий колего! Спасибі тобі за підтримку, за вірні поради і взаєморозуміння. Нехай Новий рік виконає всі твої мрії. Будь впевнений у своїх силах, ні в чому не сумнівайся. Повір – і на нашій вулиці буде свято!

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Колего! Бажаю тобі здійсненних усіх планів в Новому році, легких завдань, гідної зарплати і приємного дозвілля. Нехай начальство завжди буде в гарному настрої, а мікроклімат в колективі – дружній і злагоджений!

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Тобі, колего, друже і соратнику, бажаю в Новому році душевної рівноваги, творчого вогника, більше щасливих сімейних свят і успішних робочих буднів, фінансового благополуччя та максимального задоволення від роботи!

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Нехай Новий рік подарує тобі багато нового: кар'єрне просування, фінансовий успіх, нові ідеї і проекти. Нехай він залишить в твоєму житті старе і гарне: близьких, рідних, друзів, речі і захоплення, які тобі дорогі. Нехай кожен день дарує тобі радість, щастя і гарний настрій!

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Вітаю вас з наступаючим 2019 роком! Нехай він принесе здійснення заповітних бажань, подарує нові надії, відкриє перспективні горизонти і стане плідним роком для нових досягнень в кар'єрі та особистому житті!

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У Новий 2019 рік давайте візьмемо з собою тільки хороше, а всі невдачі і промахи залишимо в році, що минає. Нехай наша з вами робота ознаменується неймовірним успіхом. Щоб в Новому році наші голови відвідували тільки світлі і багатообіцяючі думки, а кожного з нас щоб чекали удача і щастя! Бадьорого вам настрою і перспективних починань! З Новим роком, друзі!

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З Новим роком, трудоголіки! Ми з вами заслужили зустріти свято в позитивному настрої. Нехай наша зарплата надалі тільки зростає, і як наслідок, бажання працювати лише посилюється. Веселих вам свят, проведіть якнайбільше часу зі своїми близькими людьми!

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Шановні колеги! Бажаю, щоб в Новому 2019 року в нашому колективі не знайшлося місця суму і розчаруванням. Нехай кожного переслідує кар'єрний ріст і висока зарплата! Щоб начальство завжди поважало, і регулярні премії виписувало, щоб відпустка була яскравою і тривалою. Нехай всі проблеми зникнуть, як бульбашки в вашому келиху, і забудуться назавжди в році, що минає!

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Дорогі і шановні колеги, вітаю вас з Новим роком! Бажаю кожному великих успіхів і добра. Нехай робота приносить тільки задоволення. Продовжуйте, як і раніше, досягати високих результатів. У вас все вдасться!

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Нехай феєричні успіхи увірвуться в життя, як веселі сніжинки! І нехай вони бадьоро і грайливо закрутять вас в безтурботному танці несподіваних проривів, запаморочливих звершень, колосального везіння і крутих досягнень! З Новим роком, колеги!

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Дорогі колеги! Нехай в Новому році наші плани виконуються, як за помахом чарівної палички, нехай збільшення заробітної плати підкорить фінансовий Еверест, а наш дружний колектив буде неодноразово відзначений керівництвом в преміальному фонді.

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Короткі побажання партнерам по роботі англійською

Let the new 2019 year be your best year and the most successful at all. Let it be without any place for offenses and frustrations and in all cases accompanied only success!

(Нехай Новий 2019 рік буде для тебе найкращим та найвдалішим в усьому. Нехай в ньому не буде місць для образ і розчарувань, а у всіх справах вас супроводжує тільки успіх!)

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Happy New Year! I wish you success in your career, positive emotions and a fortune!

(З Новим роком! Бажаю успіхів в кар'єрі, позитивних емоцій та щасливої долі!)

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With a great pleasure I congratulate you on a New Year! Let the destiny be favorable to you in the New Year, problems far from you and the life be fun and happy!

(З великим задоволенням вітаю тебе з Новим роком! Нехай доля буде прихильною до тебе в Новому році. Нехай проблеми обходять стороною, а життя буде веселим і щасливим!)

З НР і Різдвом Христовим!

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