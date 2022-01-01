П'ять небанальних новорічних фільмів, які подарують вам святковий настрій

Який відпочинок без перегляду легкого та атмосферного фільму? Радіо МАКСИМУМ пропонує п'ятірку найяскравіших стрічок, які подарують святковий настрій усій родині. І хоча багато кінокартин ми переглядаємо кожного року, але ці новорічні фільми урізноманітнять ваш список!

Ідеальні зимові свята неможливі без перегляду улюблених стрічок. Звісно, без "Сам удома" чи "Гаррі Поттера" не обійтися, але ми пропонуємо вам подивитися небанальні новорічні фільми, які теж варті уваги, пише Радіо MAXIMUM.

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Диво на 34 вулиці (США, 1949)

Чудо може трапитися тоді, коли у нього сильно повірити. Так сталося і з маленькою дівчинкою Сюзан, яка росла без батька. Побачивши Санту, вона зрозуміла, що він справжній і її бажання жити в щасливій сім’ї обов'язково втілиться в реальність. Чим захопив дівчинку Санта Клаус та як здійснив власні мрії – дізнаєтеся в казковій стрічці!

Диво на 34 вулиці – дивитися трейлер новорічного фільму онлайн:

Тепер я буду любити тебе (Україна, 2015)

Фільм про успішного ресторатора Мішеля, якому підкорювалося все. Тільки втримати свою дівчину він так і не зміг. Напередодні Різдва розпочинається справжня романтична пригода. Випадкове знайомство, збіг обставин, переплетення історій та кохання за своїм сценарієм…

Дивіться онлайн трейлер фільму "Тепер я буду любити тебе":

Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений (США, 2006)

Сімейна комедія про буденні речі – стосунки із сусідами. Стів Фінч живе звичайним життям. Така одноманітність набридає всім допоки з'являється повна протилежність Стіва. Ніхто не може порушувати віковічні традиції Різдва, проте це вдається ініціативному сусіду, який перетворює життя обох сімей у щось нове та неповторне.

"Ласкаво просимо або сусідам вхід заборонений" – дивіться трейлер онлайн:

Старий Новий рік (США, 2011)

У великому місті життя однієї людини зовсім непомітне для інших. У Нью-Йорку вісім героїв зі своїми особливими історіями перетнулися напередодні Нового року. Справжня щира казка виходить у результаті переосмислень та роздумів кожного з них. У магію потрібно вірити, адже саме вона іноді допомагає вирішити складні питання та змушує бути трішки добрішим.

Трейлер новорічного фільму "Старий Новий рік":

Чотири Різдва

Ви здивуєтеся – невже може бути чотири Різдва одночасно? Ще й як може! Закохані Бред і Кейт мусять відзначати це свято зі своїми батьками, але не все так просто. Річ у тому, що їхні батьки розлучені, тому молодим людям треба потрапити в чотири місця одночасно.

Бред та Кейт вирушають у дорогу, навіть не підозрюючи, скільки казусів і сміховинних історій їм доведеться пережити. На додачу, закохані вмудряться ще й посвариться. Ця лайтова новорічна комедія подарує вам гарний настрій на всі свята!

"Чотири Різдва" – трейлер фільму онлайн:

Новорічні фільми дивилася Інна Мокродій

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