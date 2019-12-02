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Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен

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Ідея для тату від турецького майстра / instagram.com/ayhankrdg

Талановитий тату-майстер з Туреччини створює казкові малюнки на своїх клієнтах, які нагадують про дитинство та дива. Це варто побачити!

Знайомтесь, Айхан Карадаг (Ayhan Karadağ) – турецький тату-майстер, який почав малювати ще з 11 років, і жодного разу йому це не набридало. За останні кілька років він встиг поекспериментувати з різними стилями та видами мистецтва, адже займався не лише малюванням, а й створення музичних інструментів, ліпкою з глини. Однак найкращим "полотном" для втілення своїх ідей він вважає саме людське тіло. Справ

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"У своїй роботі я обожнюю розповідати казкові історії, які трапляються у нашій уяві та переплетені з природою. Історії, які показують часи, коли ми були дітьми та ділились позитивною енергією. Я захоплююсь природою, бо вважаю, чим більше ми залежні від неї, тим вільніші як люди", – ділиться Айхан. До слова, паралельно він займається ілюстраціями для книги казок, деякі з них теж з'являються на задоволених клієнтах.

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Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371673

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Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371675

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371676

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371677

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371678

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371679

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371680

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371681

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371682

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371683

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371684

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371685

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371686

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371687

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371688

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371689

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371690

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371691

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371692

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371693

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371694

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371695

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371696

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371697

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371700

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371698

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371699

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371701

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371702

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371703

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371704

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371705

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371706

Яскраві тату турецького майстра, на які наважиться не кожен - фото 371707

Джерело всіх фото: instagram.com/ayhankrdg

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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