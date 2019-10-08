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Британка побилась об заклад з мамою і тепер має дивне тату

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Дивне тату британки здивувало мережу - фото 1
Дивне тату британки здивувало мережу / LADbible

Власники татуювань звикли до типових питань щодо сенсу малюнків на їхньому тілі, однак для цієї дівчини не виникає таких запитань. А все тому, що вона побилась об заклад зі своєю матір'ю щодо ескізу.

Дехто обирає татуювання роками, а хтось вирішує буквально за кілька хвилин. Схожа історія трапилась і з 19-річною британкою Еллі Кемпбелл з містечка Хоршам. Дівчина займається графічним дизайном і вирішила прикрасити своє тіло першим тату, про що повідомила маму. Жінка виявилась з почуттям гумору та пожартувала, щоб донька точно не наб'є собі те, що любить найбільше, а саме страви з китайського ресторанчика.

І ще: Як татуювання покращують наше здоров'я

Така ідея припала до душі Еллі, тож вона запропонувала матері парі. Не важко здогадатись, що зараз на тілі британки красується смачненьке татуювання, а саме назва її улюблених смаколиків: кисло-солодка курка, смажена локшина з яловичиною, смажений рис з яйцем, а також курячі кульки. Як зізналась Еллі, тату-майстра здивувало побажання дівчини і він назвіть назвав її дуже сміливою. Щоправда, тепер з таким сміливим вчинком їй доведеться жити постійно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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