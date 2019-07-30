Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки

Ці кадри вкотре доводять: скупий платить двічі. Найчастіше "економне" перевтілення обертається повним провалом.

Якщо вас мучать сумніви: йти в хороший салон з дорогим прайсом або у дешеву перукарню за рогом, двічі подумайте!

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На жаль, реальність не завжди виправдовує очікування, іноді результат ваших зусиль може докорінно відрізнятися від планованої стрижки або татуювання. Звичайно, адже це залежить від безлічі факторів.

Економити на зовнішності можна, але найчастіше це загрожує плачевним результатом. Хоча, з іншої сторони, зіпсувати ваш імідж можуть де завгодно. Ми зібрали яскраві приклади того, як клієнти сподівалися на майстрів, але в підсумку отримали те, що отримали. Дивіться самі!

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