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Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки

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Очікування / реальність - фото 1
Очікування / реальність

Ці кадри вкотре доводять: скупий платить двічі. Найчастіше "економне" перевтілення обертається повним провалом.

Якщо вас мучать сумніви: йти в хороший салон з дорогим прайсом або у дешеву перукарню за рогом, двічі подумайте!

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На жаль, реальність не завжди виправдовує очікування, іноді результат ваших зусиль може докорінно відрізнятися від планованої стрижки або татуювання. Звичайно, адже це залежить від безлічі факторів.

Економити на зовнішності можна, але найчастіше це загрожує плачевним результатом. Хоча, з іншої сторони, зіпсувати ваш імідж можуть де завгодно. Ми зібрали яскраві приклади того, як клієнти сподівалися на майстрів, але в підсумку отримали те, що отримали. Дивіться самі!

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Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344573

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344574

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344575

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344576

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344577

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344578

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344579

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344580

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344581

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344582

Яскраві приклади того, коли майстер НЕ на всі руки - фото 344583

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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