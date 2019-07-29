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Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі

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Модний тренд 2019 - фото 1
Модний тренд 2019 / BestProducts

Нарощування нігтів поширилося і на педикюр: один з наймодніших і водночас неоднозначніших варіантів літа 2019 – нарощені довгі нігті на пальчиках ніг.

Все більше жінок обирають цей сміливий варіант педикюру. Достатньо глянути на кількість фотографій з хештегом #LongToeNails, щоб переконатися в цьому. Знімки жіночих ніг з яскравими, блискучими, прикрашеними стразами довгими нігтями – дивне видовище.

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Однак варто зазначити, що сміливий тренд викликає суперечливі відчуття. З одного боку, знімки збирають сотні і навіть тисячі лайків і коментарів із серії "як красиво" і "чудово", але з іншого, реакція користувачів неоднозначна. Кількість негативних оцінок, уїдливих і несхвальних відгуків б'є всі рекорди. Одні пишуть, що такий педикюр "викликає почуття тривоги, адже він навіть не поміститься в кросівки", "це просто неправильно і негарно".

Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі - фото 344323
Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі - фото 344320
Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі - фото 344321
Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі - фото 344322
Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі - фото 344318

Інших турбує не тільки зовнішній вигляд нігтів, а й їхня непрактичність в повсякденному житті. Крім того, користувачі відзначили, що такі нігті на ногах потенційно небезпечні: вони можуть розірвати простирадла вночі або подряпати людину.

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Джерело: today
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