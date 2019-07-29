Наймодніший педикюр цього літа жорстко розкритикували у мережі

Нарощування нігтів поширилося і на педикюр: один з наймодніших і водночас неоднозначніших варіантів літа 2019 – нарощені довгі нігті на пальчиках ніг.

Все більше жінок обирають цей сміливий варіант педикюру. Достатньо глянути на кількість фотографій з хештегом #LongToeNails, щоб переконатися в цьому. Знімки жіночих ніг з яскравими, блискучими, прикрашеними стразами довгими нігтями – дивне видовище.

І ще: Дівчина зробила на честь пса тату, але згодом дуже пошкодувала про це

Однак варто зазначити, що сміливий тренд викликає суперечливі відчуття. З одного боку, знімки збирають сотні і навіть тисячі лайків і коментарів із серії "як красиво" і "чудово", але з іншого, реакція користувачів неоднозначна. Кількість негативних оцінок, уїдливих і несхвальних відгуків б'є всі рекорди. Одні пишуть, що такий педикюр "викликає почуття тривоги, адже він навіть не поміститься в кросівки", "це просто неправильно і негарно".

Інших турбує не тільки зовнішній вигляд нігтів, а й їхня непрактичність в повсякденному житті. Крім того, користувачі відзначили, що такі нігті на ногах потенційно небезпечні: вони можуть розірвати простирадла вночі або подряпати людину.

Читайте також: Мережу підкорив купальник з незвичайним принтом