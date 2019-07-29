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Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото

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Фейли з повсякденного життя - фото 1
Фейли з повсякденного життя / Pinterest

Якщо у вас був поганий день, просто подивіться цю добірку. Ви переконаєтеся, що декому з наших герої пощастило куди менше, ніж вам!

Бувають дні, гірше за які, здається, бути не може!

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Однак не поспішайте засмучуватися, адже за чорною смугою завжди слід біла! Головне не падати духом, і ці бідолахи тому доказ. У мережі користувачі поділилися фейлами зі свого життя, над якими неможливо не сміятися.

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344338

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344339

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344340

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344342

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344341

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344343

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344344

Ось у кого день пішов коту під хвіст: смішні фото - фото 344345

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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