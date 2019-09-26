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Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів

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Китай - фото 1
Китай / remixmagazine

Китай може здивувати красою своєї природи. Тільки подивіться на це незабутнє видовище!

На північному заході Китаю є провінція Сіньцзян, а на північному заході провінції Сіньцзян, на самому кордоні з Казахстаном, є абрикосова долина під назвою Йілі.

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Попри віддаленість цього куточка землі від "великої цивілізації", в період цвітіння абрикосових дерев, він незмінно притягує натовпи туристів. Поглянувши на ці знімки, ви зрозумієте, чому. Протягом багатьох років вона привертає безстрашних туристів, які прагнуть мигцем побачити величне море рожево-білого кольору, що складається з тисяч квітучих абрикосів. У провінції є найбільший абрикосовий ліс в світі, аналогів якому немає ніде. Піковий сезон триває з початку червня до кінця вересня, тому у вас ще є час зібрати валізи і вирушити в подорож!

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357781

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357782

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357783

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357784

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357785

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357786

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357787

Яскраві пейзажі Китаю під час цвітіння абрикосів - фото 357788

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Джерело: remixmagazine
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