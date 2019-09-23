У популярному туристичному місті планують ввести податок

З 2021 року у столиці Латвії Ризі планують ввести туристичний податок. Про це повідомляє портал Ризького самоврядування.

Проєкт правил передбачає, що ставка мита для всіх місць розміщення туристів складе один євро на добу з кожного туриста і відпочивальника, але не більше десяти євро за загальний час безперервного перебування в місті.

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Митом не обкладатиметься розміщення дітей у віці до 12 років. "Мета введення туристичної мита – сприяти тому, щоб туристична галузь в місті працювала ефективно і Рига як туристичний напрямок стала ще більш популярною. Для цих цілей необхідне фінансування. Таке мито існує практично у всіх найбільших європейських столицях. Введення мита також посприяє співпраці між туристичними підприємствами та недержавними установами, перед якими, як і перед Ризьким самоврядуванням, стоїть завдання сприяти розвитку туристичної галузі в місті", – сказав голова Ризької думи Олег Буров.

Рига – старе місто з безліччю затишних барів і кафе, тихий центр; тут багато парків і скверів, величний порт, пам'ятники архітектури, столиця шпрот і котів – це все про Ригу. Місто, обожнюване туристами, практично ніколи не спить і не затихає навіть взимку. Для одних Рига – галаслива і розкута, для інших – спокійна і витримана, як і всі країни Балтії.

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