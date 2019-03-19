Яскраві фото світу, які надихають на мандри

Талановитий фотограф Чарльз Лопес з дитинства подорожує світом і показує його найкрасивіші пейзажі. Це варто побачити на власні очі!

Знайомтесь, Чарльз Лопес (Charles Lopez) – французький фотограф, який з юного віку обожнював мандри. У 2012 році він переїхав до Нью-Йорка та почав відкривати для себе особливу красу природи США. Відтоді зйомка стала його способом життя. Тож не дивно, що за його профілем з подорожами в соцмережі Instagram стежать понад 21 тис. людей.

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"Щороку я беру свій рюкзак і їжджу світом, щоб досліджувати нові землі, шукати відчуття самотності і свободи з наміром дозволити природі зайняти своє місце", – ділиться Чарльз.

Джерело всіх фото: instagram.com/vagabondiary

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