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Експерти назвали найохайніші авіакомпанії

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Експерти оцінювали авіакомпанії за цілою низкою критеріїв - фото 1
Експерти оцінювали авіакомпанії за цілою низкою критеріїв / www.flydayton.com

Фахівці міжнародної організації оцінки авіаційного сервісу Skytrax склали рейтинг 30 найбільш охайних авіакомпаній світу.

Лідирує в переліку японська All Nippon Airways.

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All Nippon Airways - фото 315195
All Nippon Airways

На другому місці розташувалася тайванська EVA Air, а замикає трійку лідерів корейська Asiana Airlines. Далі в ТОП-10 увійшли Singapore Airlines, Japan Airlines, Cathay Pacific Airways, Qatar Airways, Swiss International Air Lines, Hainan Airlines і Lufthansa.

Під час складання рейтингу експерти оцінювали авіакомпанії за цілою низкою критеріїв, включаючи чистоту туалетів, столиків, сидінь, килимів і панелей для ручної поклажі.

EVA Air - фото 315196
EVA Air

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Джерело: worldairlineawards
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