Куди не варто їхати у 2020 році

Компанія International SOS склала список потенційно небезпечних країн для мандрів, і в 2020 році його лідерами стали Лівія, Сирія, Ірак, Ємен та Афганістан.

Щодо небезпеки зараження страшними хворобами лідирують країни Африки: Нігеру, ЦАР, Ліберія, Гвінея. Великий ризик дорожніх аварій спостерігається також в країнах Африки, у Венесуелі, Саудівській Аравії, В'єтнамі та Таїланді.

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Таїланд

За результатами своїх досліджень компанія склала карту безпеки. І виявилося, що найбезпечніші місця – це Гренландія, Ісландія, Фінляндія та Норвегія. Щоправда, Антарктиди на карті не виявлено. А от в Англії випустили путівник No-Go Destinations, де також назвали найбільш невдалі напрямки 2020 року. Автори брали до уваги не тільки безпеку, але і екологію, стан інфраструктури і заповненість туристами. Куди ж не варто їхати на їхню думку? В Барселону, через перманентні протести, на Балі, бо острів просто перевантажений приїжджими і там справжній сміттєвий колапс.

Барселона

Також автори не рекомендують планувати поїздки на острів Комодо, Галапагоські острови, район Біг-Сур в Каліфорнії, Національний парк Арресіфес де Косумель в Мексиці, храм Ангкор-Ват у Камбоджі, Кейптаун і Національний Морський заповідник Флорида-Кіс.

Мексика

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