Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Куди не варто їхати у 2020 році

  • 158
Подорож - фото 1
Подорож / internationalsos

Компанія International SOS склала список потенційно небезпечних країн для мандрів, і в 2020 році його лідерами стали Лівія, Сирія, Ірак, Ємен та Афганістан.

Щодо небезпеки зараження страшними хворобами лідирують країни Африки: Нігеру, ЦАР, Ліберія, Гвінея. Великий ризик дорожніх аварій спостерігається також в країнах Африки, у Венесуелі, Саудівській Аравії, В'єтнамі та Таїланді.

І ще: Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити

Таїланд - фото 387649
Таїланд

За результатами своїх досліджень компанія склала карту безпеки. І виявилося, що найбезпечніші місця – це Гренландія, Ісландія, Фінляндія та Норвегія. Щоправда, Антарктиди на карті не виявлено. А от в Англії випустили путівник No-Go Destinations, де також назвали найбільш невдалі напрямки 2020 року. Автори брали до уваги не тільки безпеку, але і екологію, стан інфраструктури і заповненість туристами. Куди ж не варто їхати на їхню думку? В Барселону, через перманентні протести, на Балі, бо острів просто перевантажений приїжджими і там справжній сміттєвий колапс.

Барселона - фото 387648
Барселона

Також автори не рекомендують планувати поїздки на острів Комодо, Галапагоські острови, район Біг-Сур в Каліфорнії, Національний парк Арресіфес де Косумель в Мексиці, храм Ангкор-Ват у Камбоджі, Кейптаун і Національний Морський заповідник Флорида-Кіс.

Мексика - фото 387650
Мексика

Читайте також: Названо найкращі напрямки винного туризму у 2020 році

Джерело: internationalsos
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • 20 лютого, 19:21
  • 5702
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 353
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2114931
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл