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У Британії побудували готель із замороженого пива

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Готель із замороженого пива - фото 1
Готель із замороженого пива / thesun

Лондонський паб відкрив готель зі стінами із замороженого пива. Клієнтам пропонують спробувати хмільний напій або в пляшках, або ж лизати крижані стіни.

Для створення такого незвичайного готелю використали понад тисячу літрів замороженого пива. Гостям закладу для комфортного перебування в пивному готелі-пабі пропонують шапки, шарфи, рукавички і спальні мішки.

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Творці готелю з льоду підкреслили, що клієнти, засидівшись до пізнього часу, можуть спокійно залишитися ночувати. Судячи з відгуків перших гостей закладу, вони від паба в захваті.

У Британії побудували готель із замороженого пива - фото 376127

У Британії побудували готель із замороженого пива - фото 376128

У Британії побудували готель із замороженого пива - фото 376129

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Джерело: thesun
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