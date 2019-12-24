У Британії побудували готель із замороженого пива

Лондонський паб відкрив готель зі стінами із замороженого пива. Клієнтам пропонують спробувати хмільний напій або в пляшках, або ж лизати крижані стіни.

Для створення такого незвичайного готелю використали понад тисячу літрів замороженого пива. Гостям закладу для комфортного перебування в пивному готелі-пабі пропонують шапки, шарфи, рукавички і спальні мішки.

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Творці готелю з льоду підкреслили, що клієнти, засидівшись до пізнього часу, можуть спокійно залишитися ночувати. Судячи з відгуків перших гостей закладу, вони від паба в захваті.

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