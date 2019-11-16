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У Києві чоловік вигулював леопарда: фотофакт

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Лепарда вигуляли у Києві - фото 1
Лепарда вигуляли у Києві / alexeyosokin.livejournal

На вулицях української столиці помітили невідомого чоловіка, який вигулював на повідку дику тварину. Про подію повідомили зоозахисники з групи UAnimals на своїй сторінці у Facebook.

Незвичайну картину спостерігали перехожі неподалік від Ботанічного саду імені Фоміна, де чоловіку гуляв з леопардом.

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Зоозахисники просять впізнати чоловіка і повідомити інформацію про нього. У групі наполягають, що леопард не є і не може бути домашньою твариною. А подібні "розваги" несуть загрозу, як для тварини, так і для перехожих.

Користувачі мережі обурені подібним інцидентом, про що вони пишуть в сотнях коментарів під публікацією.

У Києві чоловік вигулював леопарда: фотофакт - фото 368545

У Києві чоловік вигулював леопарда: фотофакт - фото 368546

У Києві чоловік вигулював леопарда: фотофакт - фото 368547

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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