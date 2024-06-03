Ярослава Магучіх впевнено виграла "золото" етапу Діамантової ліги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виборола "золото" етапу Діамантової ліги. Він проходив у Стокгольмі у неділю, 2 червня.

Ще одна українська стрибунка у висоту – Ірина Геращенко – завершила змагання із бронзовою нагородою. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

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Після скореної висоти переможниця намагалася подолати 2,03 м, проте планка двічі не встояла. Від третьої спроби Ярослава відмовилася, аби поберегтися перед чемпіонатом Європи в Римі. Це вже 14-та перемога Ярослави Магучіх у турнірах Діамантової ліги.

Друге місце в Стокгольмі посіла німкеня Імке Оннен з результатом 1,94 м. Третьою турнір завершила ще одна українська легкоатлетка – Ірина Геращенко. Спортсменка без помилок подолала три перші стартові позначки й здобула бронзу з результатом 1,94 метра, поступившись Оннен за кількістю спроб. Для Ірини цей результат став найкращим на міжнародних змаганнях 2024 року.

Діамантова ліга. Стокгольм. Стрибки у висоту– жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 м Імке Оннен (Німеччина) – 1.94 м Ірина Геращенко (Україна) –1.94 м

Це "золото" стало 14-ю перемогою Магучіх на рівні Діамантової ліги та першою золотою нагородою українських легкоатлетів на цих змаганнях.

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