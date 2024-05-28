Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії Ла Ліги

26-річного українського футболіста Артем Довбик визнали найкращим бомбардиром сезону в чемпіонаті Іспанії. Це звання нападник виборов після завершення останнього туру, в якому зіграли усі його конкуренти.

Українець Артем Довбик – нападник "Жирони" – став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги в сезоні 2023/24. Відповідну нагороду вручила іспанська газета Marca.

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Артем Довбик, який проводив перший сезон в іспанській Ла Лізі, у складі "Жирони" забив 24 голи за сезон. Він випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреал", лише на один забитий м'яч. Замкнули ТОП-3 одразу два гравці, у яких по 19 голів.

Найкращі бомбардири чемпіонату Іспанії (сезон 2023/24):

Артем Довбик ("Жирона") – 24 голи Александр Серлот ("Вільярреал") – 23 голи Джуд Беллінгем ("Реал") та Роберт Левандовські ("Барселона") – по 19 голів

Вирвати перемогу в боротьбі за найкращого бомбардира сезону Довбику вдалося завдяки хет-трику в останньому турі – українець забив три голи та обійшов Серлота, який за тур до того відзначився покером (чотири голи). В останньому турі норвежець зазнав травми та завершив без гольових дій.

Артем Довбик – другий українець в історії європейських топ-5 чемпіонатів, що став найкращим бомбардиром за підсумками сезону. Першим був Андрій Шевченко у чемпіонаті Італії за "Мілан" (сезони 1999/00 та 2003/04).

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