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Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі у Саудівській Аравії: відома дата

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Бій-реванш між Усиком і Ф’юрі - фото 1
Бій-реванш між Усиком і Ф’юрі / Turki_alalshikh

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) попередньо запланований на 21 грудня 2024 року.

Про це повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у Twiter.

Варто знати: Олександр Усик хоче зберегти титул абсолютного чемпіона до реваншу з Тайсоном Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі не зустрінуться вдруге в жовтні. Бій-реванш між боксерами має відбутися лише наприкінці року, під Різдво.

Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, – написав Туркі.

Єдине питання, яке досі не вирішене, чи будуть усі чотири пояси стояти на кону в другому поєдинку. Команда Усика вже звернулася до IBF з проханням зробити виняток.

Нагадаємо, що Усик у першому бою переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і став першим абсолютом у надважкій вазі з 1999 року.

І ще: Новий виклик: Олександр Усик зіграє бійця в американському фільмі "Smashing Machine"

Джерело: Туркі Аль аш-Шейх
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