Бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі у Саудівській Аравії: відома дата

Бій-реванш між абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО) і Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) попередньо запланований на 21 грудня 2024 року.

Про це повідомив міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у Twiter.

Варто знати: Олександр Усик хоче зберегти титул абсолютного чемпіона до реваншу з Тайсоном Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі не зустрінуться вдруге в жовтні. Бій-реванш між боксерами має відбутися лише наприкінці року, під Різдво.

Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається, – написав Туркі.

Єдине питання, яке досі не вирішене, чи будуть усі чотири пояси стояти на кону в другому поєдинку. Команда Усика вже звернулася до IBF з проханням зробити виняток.

The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season...The world will watch another historical fight again...Our commitment to boxing fans continues...We hope you enjoy it... — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 29, 2024

Нагадаємо, що Усик у першому бою переміг Ф’юрі роздільним рішенням суддів і став першим абсолютом у надважкій вазі з 1999 року.

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