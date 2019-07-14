Ярмоленко звернувся до фанатів Вест Хема: цікаве відео

Футболіст Вест Хема Андрій Ярмоленко активно підтримує зв'язок з фанатами. Днями українець записав відеопослання для них.

Відомий український футболіст Андрій Ярмоленко постійно на зв'язку зі своїми шанувальниками. Так він навіть записав до них відеозвернення перед посадкою на рейс.

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29-річний півзахисник покликав шанувальників футбольного клубу Вест Хем прийти і повболівати за команду на стадіонах Китаю. Гравець збірної України потрапив у список з 23 гравців, які вирушать у складі Вест Хема на передсезонний тур в Азію.

"Побачимося в Китаї, фанати Вест Хема", – коротко сказав спортсмен. Маленький відеоролик з'явився навіть не на офіційній сторінці Ярмоленка, а в офіційному Twitter футбольного клубу Вест Хем.

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