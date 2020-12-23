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Ярмоленко вперше показав маленького сина

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Андрій Ярмоленко - фото 1
Андрій Ярмоленко / instagram

Хавбек Вест Хема і збірної України Андрій Ярмоленко разом з дружиною Інною святкують поповнення в родині. Шанувальники у захваті від милих сімейних фото футболіста!

Дружина півзахисника "Вест Хема" і збірної України Андрія Ярмоленка Інна поділилася в мережі зворушливим сімейним фото.

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Знімок опублікований в Instagram. На фотографії Інна поруч з чоловіком, а на руках тримає сина Максима, який народився 25 жовтня 2020 року. "Наш новенький", – підписала фото дружина футболіста.

Нагадаємо, Максим – третій син у родині Ярмоленка. Футболіст і його дружина також виховують семирічного Івана і п'ятирічного Данила. У цьому сезоні Андрій Ярмоленко провів за Вест Хем 10 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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