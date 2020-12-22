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Український футболіст назвав ключову відмінність між Мессі і Роналду
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Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук прокоментував ігри проти Барселони і Ювентуса в рамках групового етапу Ліги чемпіонів.
"Ці колективи неодноразово досягали фіналу і просто вони на вершині піраміди світового футболу. Не тільки для молодих, але навіть для мене, 29-річного, який має досвід ЛЧ, грати з Ювентусом і Барселоною – це особливі, не вимірні нічим почуття...".
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"Досі на Камп Ноу я бував тільки як турист, а тепер був з командою. Тільки от відчуття все одно неповні: грати на таких стадіонах як Камп Ноу і Ювентус Стейдіум без глядачів це все одно, що їсти торт з втратою смакових відчуттів під час коронавірусу", – зазначив Сидорчук.
Хавбек також пояснив, в чому різниця між лідером Ювентуса Кріштіану Роналду і форвардом Барселони Ліонелем Мессі. "Мені подобається, як Роналду тримає себе в формі. Протягом усієї кар'єри він трансформується. Чим вони відрізняються? Мессі завжди однаковий, з дриблінгом, а Роналду постійно адаптується до свого віку і своїх можливостей, що не може не викликати захоплення", – сказав Сидорчук в інтерв'ю журналу Футбол. Нагадаємо, що кияни не змогли набрати очок у поєдинках проти Барселони і Ювентуса.
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