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Кохана Роналду влаштувала відверту фотосесію біля ялинки

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Джорджина Родрігес - фото 1
Джорджина Родрігес / instagram

Наречена футболіста Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес вирішила не скромничати і здивувала навіть свого нареченого!

Поки форвард Ювентуса Кріштіану Роналду забивав два голи з пенальті в матчі чемпіонату Італії проти Дженоа (3:1), його кохана Джорджина Родрігес показала, що в їхньому будинку вже щосили відчувається наближення Різдва і Нового року.

І ще: Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення у 21 столітті

Мати молодшої дочки футболіста, у якої більше 22 мільйонів фоловерів у Instagram, розмістила кілька своїх свіжих фото в яскраво-червоній білизні на тлі сяючої вогнями ялинки. "Любов до себе – це початок вічної любовної історії", – філософськи підписала знімки Джорджина.

До речі, навіть сам Роналду, який подарував раніше Джорджині з нагоди заручин дорогий перстень з діамантом, прокоментував цю красу: "Мама міа".

Це цікаво: Кохана Кріштіану Роналду позувала у прозорому боді

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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