Артем Мілевський показав, як відпочиває на Балі з ефектною красунею

Мілевський став чемпіоном Білорусі з Динамо Брест

34-річний український нападник "Динамо-Брест" Артем Мілевський вирушив на заслужений відпочинок разом зі своєю новою обраницею. Дивіться гарячі фото красуні!

Після перемоги в чемпіонаті Білорусі із командою "Динамо-Брест" Артем Мілевський відправився у відпустку. Разом зі своєю дівчиною Валерією футболіст вирішив набратись сил перед новим сезоном на Балі.

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У своєму Instagram українець показав спільні фото з красунею:

Як зазначено в профілі Валерії, вона є засновницею власного бренду одягу graphite.by та власницею салону краси Beauty Lounge. Дівчина Мілевського публікує фото в стриманих, але ефектних образах:

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