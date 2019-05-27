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Ярмоленко розповів, як в Англії відреагували на перемогу Зеленського

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Ярмоленко вже тренується з лондонською командою - фото 1
Ярмоленко вже тренується з лондонською командою / Sportbox

Андрій Ярмоленко розповів, як у Вест Хемі стежать за українською політикою. Виявляється, наставник Вест Хема Мануель Пеллегріні неабияк цікавиться політичною ситуацією в Україні.

Український вінгер розповів, що у його нинішній команді Вест Хемі тренери і гравці команди здивувались результатами виборів президента України.

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За словами Ярмоленка у команді стежили за політичною ситуацією в Україні. "Пацани стежать за ситуацією в Україні. Той же Пеллегріні, коли були вибори, після першого кола підходив, питав, чи правда що в першому турі виграв комік. Я кажу, так. І після другого кола питав. Пацани, зрозуміло, тролять, жартують, доводиться відбиватися", – розповів Ярмоленко.

Варто нагадати, що атакуючий півзахисник збірної України та Вест Хем Юнайтед Андрій Ярмоленко вже тренується з лондонською командою після отриманої травми. Про це розповів головний тренер "молотобійців" Мануель Пеллегріні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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