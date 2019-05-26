Не стримав сліз: гравець Порту присвятив свій гол Касільясу

Неймовірний жест стався на фінальному поєдинку Кубка Португалії між Спортингом і Порту. Благородний вчинок на адресу легендарного голкіпера Ікера Касільяса зворушив мережу.

У суботу, 25 травня, в Португалії відбувся фінальний матч Кубка країни між Порту і Спортингом (2:2, пенальті 4:5).

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Рахунок у матчі відкрив гравець драконів Тікіньо Соарес. Після забитого гола бразилець взяв воротарську футболку з прізвищем Касільяса і продемонстрував її вболівальникам. Інші футболісти Порту також приєдналися до Соареса. Жест Тікіньо дуже зворушив Касільяса, який не зміг стримати сліз!

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Tiquinho Soares homenageando o goleiro Iker Casillas, que não aguentou e foi às lagrimas.



Eu acho que caiu um cisco no meu olho. pic.twitter.com/LblCHqEYqF — Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) 25 травня 2019 р.

Нагадаємо, через перенесений інфаркт іспанський голкіпер пробуде поза грою не менше півроку. Також ЗМІ писали про те, що у 37-річного воротаря дуже мало шансів продовжити виступи за Порту.

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