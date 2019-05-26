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Не стримав сліз: гравець Порту присвятив свій гол Касільясу
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Неймовірний жест стався на фінальному поєдинку Кубка Португалії між Спортингом і Порту. Благородний вчинок на адресу легендарного голкіпера Ікера Касільяса зворушив мережу.
У суботу, 25 травня, в Португалії відбувся фінальний матч Кубка країни між Порту і Спортингом (2:2, пенальті 4:5).
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Рахунок у матчі відкрив гравець драконів Тікіньо Соарес. Після забитого гола бразилець взяв воротарську футболку з прізвищем Касільяса і продемонстрував її вболівальникам. Інші футболісти Порту також приєдналися до Соареса. Жест Тікіньо дуже зворушив Касільяса, який не зміг стримати сліз!
Нагадаємо, через перенесений інфаркт іспанський голкіпер пробуде поза грою не менше півроку. Також ЗМІ писали про те, що у 37-річного воротаря дуже мало шансів продовжити виступи за Порту.
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