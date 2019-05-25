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Динамо хоче продати ключового гравця і капітана: названо ціну

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Циганкова можуть продати у італійський клуб - фото 1
Циганкова можуть продати у італійський клуб / www.dynamomania.com

Київське Динамо планує отримати за свого капітана та гравця національної збірної Віктора Циганкова чималу суму. Навіщо продавати українця?

Така новина з'явилась після того, як столичний клуб відхилив пропозицію одного з грандів серії А, Наполі. Клуб запропонував за талановитого українського футболіста 18 мільйонів євро, але отримав відмову.

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Як стало відомо, українці хочуть виручити за свого гравця щонайменше 25-30 мільйонів євро. Скаути Наполі уважно стежать за Віктором Циганковим уже не перший рік, після матчу з київським Динамо, коли вони брали участь в Лізі чемпіонів. Італійський клуб навіть погодив умови особистого контракту з гравцем, але з самим Динамо поки не може домовитися щодо ціни.

Півзахисник 'Динамо' Циганков - фото 329934
Півзахисник "Динамо" Циганков

Також раніше ЗМІ писали, що президент клубу Ігор Суркіс підтвердив, що спортивний директор клубу Олексій Михайличенко претендує зайняти пост головного тренера київського Динамо.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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