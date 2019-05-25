Динамо хоче продати ключового гравця і капітана: названо ціну

Київське Динамо планує отримати за свого капітана та гравця національної збірної Віктора Циганкова чималу суму. Навіщо продавати українця?

Така новина з'явилась після того, як столичний клуб відхилив пропозицію одного з грандів серії А, Наполі. Клуб запропонував за талановитого українського футболіста 18 мільйонів євро, але отримав відмову.

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Як стало відомо, українці хочуть виручити за свого гравця щонайменше 25-30 мільйонів євро. Скаути Наполі уважно стежать за Віктором Циганковим уже не перший рік, після матчу з київським Динамо, коли вони брали участь в Лізі чемпіонів. Італійський клуб навіть погодив умови особистого контракту з гравцем, але з самим Динамо поки не може домовитися щодо ціни.

Півзахисник "Динамо" Циганков

Також раніше ЗМІ писали, що президент клубу Ігор Суркіс підтвердив, що спортивний директор клубу Олексій Михайличенко претендує зайняти пост головного тренера київського Динамо.

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