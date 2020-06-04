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Коронавірус Карантин

Ярмоленко розповів про карантинні тренування: як у 20 років

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Ярмоленко - фото 1
Ярмоленко / terrikon

Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко прокоментував інформацію про відновлення АПЛ 17 червня.

Першість Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) має поновитися вже 17 червня. "Про рестарт чемпіонату дізнався з преси. Тільки сьогодні Вест Хем провів перше тренування в повному складі. Поки ніхто з керівників клубу не говорив про відновлення сезону. Чекаємо офіційної інформації. Сьогодні вчетверте склав тест на коронавірус. Зараз такий час і потрібно терпіти..."

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"Рестарт АПЛ 17 червня? Мені дуже хочеться швидше повернутися на поле. Я як футболіст і спортсмен дуже скучив за цим емоціям. Сподіваюся, що все буде добре і ми знову будемо радувати всіх уболівальників футболу. На карантині ми виконали величезний обсяг роботи. Фізично відчуваю себе дуже добре. Скажу вам так: останній раз я стільки бігав в 20 років, коли тренером Динамо Київ був Валерій Газзаєв. Я відчуваю себе не тільки футболістом, а й легкоатлетом", розповів Андрій Ярмоленко.

Ярмоленко - фото 408106
Ярмоленко

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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