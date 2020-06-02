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Кріштіану Роналду поділився ефектним роликом з тренування Ювентуса

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Зірка світового футболу, футболіст Ювентуса Кріштіану Роналду поділився з шанувальниками вражаючим відео з тренування своєї команди.

Так, на своїй сторінці в Instagram нападник італійського клубу Кріштіану Роналду опублікував відео, на якому показав, як відпрацьовував удари по воротах.

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Після одного з них м'яч влучив у стійку воріт, але ще три завершилися точним попаданням в сітку. "Тренування до досконалості. Відчуваю себе сильнішим", – прокоментував ролик Роналду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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