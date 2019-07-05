Ярмоленко повернувся на тренування після важкої травми

Ярмоленко отримав травму і був замінений в матчі 9-го туру АПЛ проти Тоттенхема / Sportbox

Український легіонер Вест Хем Юнайтед Андрій Ярмоленко повернувся після отримання травми та довготривалої реабілітації. Ярмоленко вже почав активно відновлювати форму.

Вест Хем зараз проводить передсезонну підготовку у Швейцарії. Команда пробуде в країні ще трохи більше як тиждень. На 11 липня у "молотобійців" запланований перший контрольний поєдинок. Суперником англійців стане Альта.

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Потім підопічні Мануеля Пеллегріні на кілька днів повернуться до Лондона, щоб звідти вилетіти в Китай. У Піднебесній Вест Хем проведе ще дві товариські зустрічі: 17 липня в Нанкіні лондонський клуб зіграє з Манчестер Сіті Олександра Зінченка, а 20 липня в Шанхаї візьме участь у поєдинку Premier League Asia Trophy.

Зазначимо, що Андрій Ярмоленко отримав травму і був замінений в матчі 9-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Українець невдало наступив на ногу і отримав травму гомілкостопу. Заміна відбулася на 41-й хвилині гри.

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