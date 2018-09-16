Ярмоленко оформив шикарний дубль у матчі АПЛ

На перерву команди пішли за рахунку 1:2 на користь "Вест Хема" / XSPORT.ua

Український вінгер Андрій Ярмоленко відзначився дебютним голом у складі лондонського Вест Хема.

В матчі п'ятого туру Прем'єр-ліги Англії "молотобійці" зустрілися на виїзді з "Евертоном".

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Ярмоленко вперше вийшов у стартовому складі в матчі АПЛ. Вже на 11-й хвилині українець забив м'яч після передачі Марко Арнаутовича. Цей гол став першим забитим м'ячем українських футболістів у англійській Прем'єр-лізі з 2008 року. Раніше забивав тільки Андрій Воронін за "Ліверпуль".

Speedy break from West Ham as Yarmolenko scores on his first Hammers start - good signs from far at Everton.pic.twitter.com/nN1BgUuDkc — Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 16 вересня 2018 р.

На цьому Ярмоленко не зупинився і вже на 31-й хвилині оформив дубль! На перерву команди пішли за рахунку 1:2 на користь "Вест Хема". За "Евертон" голом відзначився Гільфі Сігурдссон перед самою перервою на 47 хвилині.

WHAT A GOAL!!!



YARMOLENKO MAKES IT 2-0! pic.twitter.com/lX2fXEBvLI — West Ham Goals (@WHU_Goals) 16 вересня 2018 р.

Матч закінчився з рахунком 1:3 на користь "молотобійців".

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