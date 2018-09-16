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На стадіоні Франції можна дивитися футбол у джакузі

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Масажну ванну розмістили майже біля кромки поля - фото 1
Масажну ванну розмістили майже біля кромки поля / twitter

На грі Кан – Ліон фанатам запропонували справжню розкіш.

Французький "Кан" на матч чемпіонату країни з "Ліоном" (2:2) запустив цікаву акцію для уболівальників.

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"Кан" разом з одним з партнерів клубу розіграв квитки на місця в джакузі на домашню зустріч. Масажну ванну розмістили майже біля кромки поля, а щасливчики поєднали, скажімо, приємне з корисним. Вболівальники, перебуваючи в дуже комфортних умовах з шампанським, подивилися футбол. Таких щасливчиків було четверо – по дві пари у кожному з таймів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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