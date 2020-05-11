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Український стадіон потрапив у ТОП-20 найкращих футбольних арен світу

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Донбас Арена - фото 1
Донбас Арена / v-variant

Авторитетне іспанське видання Marca підсумувало голосування за найкращий стадіон у світі. На звання футбольної арени №1 претендувало 40 стадіонів. Серед номінантів опинився і один з українських стадіонів, який в підсумку увірвався у ТОП-20.

Домашній стадіон донецького "Шахтаря" "Донбас Арена" набрав 9 200 голосів і зайняв 18 місце у підсумковому рейтингу. Арена "гірників" була побудована у 2009 році. Але "Шахтар" був змушений покинути Донецьк у 2014 році з початком війни на Донбасі, а сам стадіон деякий час використовувався Гуманітарних штабом. А у 2017 році гендиректор команди Сергій Палкін заявив, що озброєні люди захопили "Донбас Арену" і тренувальну базу "Шахтаря".

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Донбас Арена - фото 403307
Донбас Арена
Донбас Арена - фото 403306
Донбас Арена

Перше місце несподівано для багатьох зайняв Каїрський міжнародний стадіон, на якому проводить свої матчі єгипетський клуб "Аль-Ахлі". За нього проголосували 124 тисячі осіб. Друге місце дісталося арені мадридського "Реала" – "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тисячі голосів), третім став "Камп Ноу" в Барселоні (32,1 тисячі голосів).

Каїрський міжнародний стадіон - фото 403309
Каїрський міжнародний стадіон
Каїрський міжнародний стадіон - фото 403308
Каїрський міжнародний стадіон

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Джерело: marca
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