Напівгола дружина нападника Динамо розбурхала мережу

Дружина відомого нападника київського Динамо Франа Соля Аїда активно веде сторінку в Instagram та часто радує прихильників різноманітними фотографіями, а іноді й роликами.

Так, цього разу кохана спортсмена оприлюднила світлину, на якій вона лише в одному різнокольоровому спідньому лежить на кріслі та ніжиться на сонці.

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До слова, світлина зроблена на даху будинку, де й перебуває зараз Аїда на самоізоляції зі своїм чоловіком.

Варто зауважити, що раніше і Фран Соль показав в мережі, як активно підтримує свою спортивну форму в домашніх умовах, поки Чемпіонат України стоїть на паузі через пандемію коронавірусу у всьому світі. Тоді іспанець, заручившись підтримкою своєї дружини, виконував різноманітні фізичні вправи, і робив він це також на даху свого власного будинку.

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