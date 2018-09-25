Ярмоленка влучно затролили у роздягальні Вест Хема

Над українським футболістом Вест Хема Андрієм Ярмоленком пожартували одноклубники.

Атакуючий півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко мав супершанс, щоб принести "Вест Хему" перемогу над "Челсі" в матчі 6-го туру Прем'єр-ліги Англії.

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Колишній динамівець після пасу Роберта Снодграсса пробив головою, але промахнувся з вигідної позиції. У зв'язку з цим над українцем пожартували партнери по команді. У своєму Інстаграмі український футболіст виклав сторі, в якому показав роздягальню "молотобійців" після недільного лондонського дербі. На шафці Андрія з'явилися маленькі плакати з написом "Ярма?" і квадратною головою.

Українець запитав капітана "Вест Хема" Марка Нобла, який проходив повз, хто це зробив. Але англієць відповів, що він не в курсі.

Taking the piss out of Yarmolenko for his miss yesterday



pic.twitter.com/eLGckI5Z5F — Hammers Chat (@hammers_chat) 24 вересня 2018 р.

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