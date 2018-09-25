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Абрамович погодився продати Челсі

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Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу "Челсі" - фото 1
Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу "Челсі" / 101greatgoals

Російський олігарх Роман Абрамович готовий продати футбольний клуб Челсі за 3 мільярди фунтів.

Раніше Абрамович відкинув пропозицію найбагатшої людини Великобританії Джима Реткліффа, який пропонував за лондонський клуб 2,3 млрд фунтів.

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Влітку в британській пресі з'явилася інформація, що Абрамович найняв інвестиційний банк для розгляду питання продажу "Челсі". У клубі інформацію спростували. Абрамович купив "Челсі" у 2003 році за 140 млн фунтів. За цей час клуб виграв п'ять чемпіонатів Англії, п'ять Кубків країни та два Суперкубка Англії, три Кубка ліги, Лігу чемпіонів та Лігу Європи.

Інший російський мільярдер, Алішер Усманов, досягнув домовленості про продаж пакету акцій англійського "Арсеналу".

Алішер Усманов - фото 278202
Алішер Усманов

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Джерело: 101greatgoals
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