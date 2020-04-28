YARMAK – Вона: слухайте потужну пісню про Україну, яка вражає до мурах

Відомий український репер Олександр Ярмак випустив нову українську пісню "Вона". Потужний трек має глибокий соціальний підтекст та присвячений пам'яті юному Дані Дідика, який загинув у 2015 році від вибуху міни під час мирної ходи в Харкові.

І хоча славу реперу Ярмаку принесли російськомовні хіти, однак уже кілька років лейтмотивом творчості Олександра є патріотизм. Після знакової композиції "Ей 22" виконавець перейшов на українську мову та випускає соціальні пісні.

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У потужній новинці "Вона" YARMAK розповідає про необхідність боротися за Україну та не бути байдужим. "Поки тримаємось гуртом, переживемо цей дурдом, – йдеться у проникливих рядках. – Недарма постріл прийняли на груди ті Прометеї, що несли свободи смолоскип".

Слухати онлайн пісню і дивитися кліп YARMAK – ВОНА:

На думку Ярмака, набагато трагічніші наслідки за будь-який вірус несе байдужість, зокрема – байдужість до своєї землі, культури та людей, що призводить до нищівних втрат, природних та людських ресурсів нашої країни.

"Цинічність часу, на жаль, навчила багатьох швидко забувати своїх героїв і саме для цього мій друг Руслан Горовий створив проєкт "Так працює пам'ять" на честь молодого українського хлопчика Дані Дідика, який помер в 2015 році від вибуху міни під час мирної ходи в Харкові. Сьогодні Дані мало б виповнитись 21 рік", – нагадав виконавець.

Повага всім захисникам нашої країни, лікарям, пожежним, які ризикуючи власним життям, захищають наш спокій та здоров'я. Тільки виховавши в собі порядну, працьовиту, вдячну особистість ми побачимо зміни, а поки боремось! – підсумував Ярмак.

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