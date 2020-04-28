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YARMAK – Вона: слухайте потужну пісню про Україну, яка вражає до мурах

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Олександр ЯрмаК - фото 1
Олександр ЯрмаК

Відомий український репер Олександр Ярмак випустив нову українську пісню "Вона". Потужний трек має глибокий соціальний підтекст та присвячений пам'яті юному Дані Дідика, який загинув у 2015 році від вибуху міни під час мирної ходи в Харкові.

І хоча славу реперу Ярмаку принесли російськомовні хіти, однак уже кілька років лейтмотивом творчості Олександра є патріотизм. Після знакової композиції "Ей 22" виконавець перейшов на українську мову та випускає соціальні пісні.

Слухайте також: Тіна Кароль і Dan Balan представили спільну пісню у фіналі Голосу

У потужній новинці "Вона" YARMAK розповідає про необхідність боротися за Україну та не бути байдужим. "Поки тримаємось гуртом, переживемо цей дурдом, – йдеться у проникливих рядках. – Недарма постріл прийняли на груди ті Прометеї, що несли свободи смолоскип".

Слухати онлайн пісню і дивитися кліп YARMAK – ВОНА:

На думку Ярмака, набагато трагічніші наслідки за будь-який вірус несе байдужість, зокрема – байдужість до своєї землі, культури та людей, що призводить до нищівних втрат, природних та людських ресурсів нашої країни.

"Цинічність часу, на жаль, навчила багатьох швидко забувати своїх героїв і саме для цього мій друг Руслан Горовий створив проєкт "Так працює пам'ять" на честь молодого українського хлопчика Дані Дідика, який помер в 2015 році від вибуху міни під час мирної ходи в Харкові. Сьогодні Дані мало б виповнитись 21 рік", – нагадав виконавець.

Повага всім захисникам нашої країни, лікарям, пожежним, які ризикуючи власним життям, захищають наш спокій та здоров'я. Тільки виховавши в собі порядну, працьовиту, вдячну особистість ми побачимо зміни, а поки боремось! – підсумував Ярмак.

До теми: YARMAK – Тут мій дім

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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