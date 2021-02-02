Яремче показали з висоти пташиного польоту: дивовижне відео

Окрім гірськолижних розваг у Карпатах є багато цікавинок, про які забувають. Йдеться про місцеві визначні пам'ятки.

Так, блогери Макс Узол і Оля Манько показали, як побачити Яремче за 15 хвилин. Йдеться про маленьку демоверсію міста у парку-музеї Карпати в мініатюрі.

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"Якщо у вас немає багато часу, то в цьому місці можна за 15 хвилин подивитися на Яремче та його околиці. Тут є всі основні визначні пам'ятки краю: реалістичні віадуки з Ворохти, тунелі, залізнична станція Татарів, міст над водоспадом Пробій", – розповідає Макс Узол.

Ще цей парк-музей можна назвати своєрідною туристичною картою, куди приходиш, вибираєш об'єкти, які тобі подобаються, а потім їдеш і дивишся їх в натуральну величину. Також блогери показали краєвиди Карпат з висоти пташиного польоту:

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