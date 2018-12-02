Японського письменника номінували за найгірший опис сексу в літературі (18+)

Харукі Муракамі потрапив в номінацію завдяки своїй недавній роботі під назвою "Вбивство командора".

3 грудня пройде вручення премії за найгірший опис сексу у літературі. І в цьому році вже втретє на цю нагороду номінують Харукі Муракамі, японського письменника і перекладача. Як повідомляється, в цьому "змаганні" беруть участь сім письменників, і всі вони чоловіки.

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Харукі Муракамі потрапив у цей список завдяки своїй недавній роботі під назвою "Вбивство командора", яка вийшла у тираж в 2017 року. Перекладу роману на російську мову ще немає, але є фрагмент тексту, завдяки якому автора номінували на цю "нагороду":

"Моя еякуляція була бурхливою і багаторазовою. Знову і знову сперма лилася з мене, переповняючи її вагіну і роблячи простирадла липкими. Я ніяк не міг зупинитися. Я боявся, що якщо це продовжиться, в мені нічого не залишиться. Юдзу весь цей час спала глибоким сном, не видаючи ні звуку, – не було чутно навіть її дихання. Але її геніталії обхопили мої і не відпускали, неначе вони володіли власною непохитною волею і вирішили вичавити з мого тіла все до останньої краплі", – написано в тексті.

Японський письменник Харукі Муракамі

Незважаючи на номінацію у такому жартівливому змаганні, варто пам'ятати, що Харукі Муракамі – один з найпопулярніших авторів сучасності. І крім цієї безглуздої "премії", він неодноразово був номінований на "Нобелівську премію з літератури".

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