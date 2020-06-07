Японський зоопарк продає джинси, пошарпані левами

Якщо ви женетеся за модою та трендами, мрієте придбати річ справді ексклюзивного дизайну, тоді вам неодмінно сподобається ця нестандартна послуга одного з японських зоопарків.

Зоопарк "Північне Сафарі Саппоро" на острові Хоккайдо пропонує цікаву послугу – за 639 доларів всі охочі можуть купити джинси, які перед тим порвали леви.

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Можна вибрати свій розмір, але як сильно будуть зношені джинси – залежить тільки від лева, який займеться "дизайном". Зараз зоопарк закритий для відвідувачів і співробітники знайшли альтернативне джерело доходу.

Ще можна купити сережки з пір'ям папуг, прикраси зі зміїної шкіри і картини, намальовані козами та мавпами.

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