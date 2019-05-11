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Японський потяг Alfa X розігнали до шаленої швидкості

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Надшвидкий потяг Alfa X - фото 1
Надшвидкий потяг Alfa X / autoevolution

Японська компанія East Japan Railway створила надшвидкий поїзд Alfa X, який успішно пройшов тестові випробування на швидкість. Технологічна новинка з десятьма вагонами змогла розігнатися до 400 км/год. Електропоїзд створений для пасажирських перевезень між містами.

Зовні поїзд виглядає досить дивно за сучасними мірками через дивакуватий дизайн. Все це через дуже довгого носового обтічника, який сягає у 22 метри завдовжки. Висока швидкість вимагає ефективної системи гальмування, тому була представлена система з магнітними сповільнювачами і повітряними гальмами на даху.

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Alfa X - фото 326918
Alfa X

Спеціальні амортизатори і пневматична підвіска використовуються для забезпечення стійкості поїзда при проходженні поворотів і забезпечення комфорту пасажирів.

Пробні рейси будуть виконуватися двічі на тиждень між станціями Сендай і Сін-Аоморі. Але говорити про повноцінну експлуатацію поки рано. Як стверджує East Japan Railway, Alfa-X буде перевозити пасажирів у недалекому майбутньому, а саме в 2030 році, коли його будуть використовувати на лініях Сінкансен Тохоку і Хоккайдо.

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Джерело: telegraph
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