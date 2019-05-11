В Укрзалізниці показали перший зерновоз власного виробництва: фото

Укрзалізниця оприлюднила фотографію першого в історії компанії зерновозу, який побудували на її потужностях. Випробування вже пройшли, у вагона є право виходити на маршрути в країнах СНД і Балтії.

Обсяг дослідного зразка моделі 19-6938 становить 120 м³, тоді як максимальний обсяг існуючих у компанії зерновозів – 94 м³, відзначили в УЗ. Конструкційна швидкість досягає 120 км/год.

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Як зазначив глава УЗ Євген Кравцов, випробування першого зерновозу вже проведені, у вагона є право курсувати в країнах СНД і Балтії. Укрзалізниця вже у 2019 році направить фінансування для підготовки серійного виробництва зерновозів цієї моделі. Всі комплектуючі та матеріали, за винятком елементів гальмівного обладнання, виробляються в Україні.

"Освоїли будівництво на Панютинському вагоноремонтному заводі. У новому зерновозі збільшили обсяг. Серійно такі виготовляють тільки два підприємства в Україні. Так що готуємося до розширення ринку вітчизняного вагонобудування", – написав Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

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