Японський мільярдер відмовився летіти в космос з незнайомкою: відома причина

Японський мільярдер Юсаку Маєдзава відмовився від планів знайти собі подругу для космічної подорожі навколо Місяця за допомогою телешоу. Про це він розповів у Twiiter.

Маєдзава пояснив, що попри його щиру і чесну рішучість брати участь в шоу, якась його частина все ще відчувала змішані почуття з приводу цього. Мільярдер пояснив відмову від участі в шоу "особистими причинами",

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"Думка про те, що 27 тисяч жінок з щирими намірами і мужністю витратили свій дорогоцінний час на подачу заявки, змушує мене відчувати каяття", – написав Юсаку Маєдзава на своїй сторінці у Twitter.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show. — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 30, 2020

Мільярдер вибачився перед усіма, хто був задіяний у виробництві шоу. "Я розумію, що розчарував багатьох людей і всіх співробітників телеканалу, я щиро шкодую", – додав він.

Про плани знайти собі подругу для космічної подорожі навколо Місяця за допомогою телешоу Маєдзава розповів в січні. Він тоді пояснював, що "почуття самотності і порожнечі починає долати його, а всього одна річ про яку він думає – бажання любити одну жінку".

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