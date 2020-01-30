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Як швидко відшити хлопця: креативна відповідь у Tinder стала вірусною

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Невдале знайомство у тіндері - фото 1
Невдале знайомство у тіндері / New York Post

Дівчина вирішила оригінально відповісти у Tinder, і тепер її слова можуть використовувати для перевірки хлопців на почуття гумору або просто, щоб відшити. Що ж вона написала - читайте далі.

Користувачка з ніком tmrbabe поділилась на платформі Reddit історією невдалої переписки у Tinder, яка стала популярною. Річ у тому, що весь діалог авторка знищила всього однією фразою. Тепер коментатори жартують, що надто креативна дівчина просто злякала хлопця, тож ці слова можна використовувати, щоб відшити набридливих людей.

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Звісно ж, хто вважає, що в авторки не всі вдома, але більшість у захваті від її дотепності. А що думаєте ви? Залишайте коментарі :)

  • Хлопець: Здається, ми живемо неподалік, так?
  • Дівчина: Насправді я живу у тебе на горищі, але соромлюсь навіть привітатись, тому вирішила написати в тіндері.
he unmatched me /: from r/Tinder

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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