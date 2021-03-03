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Японський мільярдер шукає компанію для польоту навколо Місяця

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Мільярдер з Японії Юсаку Маедзава - фото 1
Мільярдер з Японії Юсаку Маедзава / instagram

Мільярдер з Японії Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, набирає команду з восьми осіб для спільного польоту навколо Місяця. Місія під назвою dearMoon повинна стартувати у 2023 році.

Для участі в відборі охочий повинен розповісти про свою діяльність і пояснити, як політ на Місяць допоможе йому зробити щось більше для суспільства, а також бути готовим до роботи в команді.

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Я набираю команду для участі в цій місії. У цій подорожі візьмуть участь 10-12 осіб, зі свого боку я запрошую вісьмох, – заявив 45-річний Маедзава і підкреслив, що повністю оплатить поїздку.

Юсаку Маедзава – засновник найбільшого в Японії онлайн-магазину одягу Zozotown. За даними Forbes, він займає 23-е місце в рейтингу найбагатших японців 2020 року зі статком у два мільярди доларів.

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Джерело: twitter
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