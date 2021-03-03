Японський мільярдер шукає компанію для польоту навколо Місяця

Мільярдер з Японії Юсаку Маедзава, який стане першим космічним туристом компанії SpaceX, набирає команду з восьми осіб для спільного польоту навколо Місяця. Місія під назвою dearMoon повинна стартувати у 2023 році.

Для участі в відборі охочий повинен розповісти про свою діяльність і пояснити, як політ на Місяць допоможе йому зробити щось більше для суспільства, а також бути готовим до роботи в команді.

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Я набираю команду для участі в цій місії. У цій подорожі візьмуть участь 10-12 осіб, зі свого боку я запрошую вісьмох, – заявив 45-річний Маедзава і підкреслив, що повністю оплатить поїздку.

Юсаку Маедзава – засновник найбільшого в Японії онлайн-магазину одягу Zozotown. За даними Forbes, він займає 23-е місце в рейтингу найбагатших японців 2020 року зі статком у два мільярди доларів.

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon



↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

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